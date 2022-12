González, Cardoso, Lagos y Pastrana llegarán a Caracas el próximo lunes

Los expresidentes de España Felipe González, de Brasil Henrique Cardoso, de Chile Ricardo Lagos y de Colombia Andrés Pastrana llegarán el próximo lunes a Caracas para apoyar a los opositores presos, informó hoy a Efe Omar Estacio, abogado del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.



"Sí, eso está confirmado, el lunes a las 8.30 de la mañana va a aterrizar en Maiquetía", aseguró Estacio sobre la llegada de González y añadió que llegará acompañado "en el mismo vuelo" de los otros tres exgobernantes latinoamericanos. (Lea también: Denuncian difíciles condiciones de reclusión de Lorent Saleh y Gabriel Valles )



En un principio la llegada de González fue anunciada hace unos días por la defensa de Ledezma para el domingo, y se desconocían las intenciones de Cardoso, Lagos y Pastrana de acompañar al español en este viaje a Caracas.



El abogado indicó que acudirá personalmente a recibir a González y señaló que desconoce la agenda que desde entonces seguirá el expresidente español.



El histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) viene desde hace semanas anunciando su interés de apoyar a Ledezma, preso y acusado de conspirar contra el Gobierno de Venezuela, así como a otro opositor encarcelado, Leopoldo López, en cuya defensa pretende participar como "asesor técnico exterior". (Lea también: En España hay un plan para "agredir" a Venezuela este mes, dice Maduro )



El líder de Voluntad Popular está acusado de promover la violencia durante una protesta antigubernamental en febrero del año pasado.



La decisión de González de defender "ad honorem" a estos opositores fue desestimada por la autoridades venezolanas y, tras hacerse pública, el exmandatario español fue declarado persona no grata por el Parlamento venezolano.



Además, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró hace unas semanas que González no puede formar parte de la defensa de los opositores porque su participación "no se ajusta al ordenamiento jurídico", decisión rechazada entonces por la defensa de Ledezma. (Lea también: Profesores venezolanos quedaron con sueldo por debajo del mínimo nacional )



González aseguró la semana pasada en Madrid que no piensa "provocar ningún incidente" ni "formar un escándalo en la frontera", si el Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro decidiese no dejarle entrar en territorio venezolano.



La decisión de viajar a tierras caribeñas por parte del socialista español fue respaldada a finales de abril por 26 exmandatarios miembros del Club de Madrid, entre los que se encuentran Cardoso, Pastrana y Lagos, quienes además pidieron la puesta en libertad de, entro otros, Ledezma y López.



Pastrana ya estuvo a principios de enero en Venezuela junto con el expresidente chileno Sebastián Piñera y el de México Felipe Calderón, en un viaje muy criticado por el Gobierno venezolano y en el que intentaron, sin éxito, visitar a López en su celda de la prisión de Ramo Verde.



