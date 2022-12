‘Gota a gota’ le partió la nariz a golpes a una mujer porque no le pagó $30.000 pesos

Indignados están los caleños por la agresión que sufrió una mujer de 60 años por parte de un cobrador ‘gota a gota’ en plena plaza de Cayzedo, en el centro de la capital del Valle.

Se trata de Gladys Stella Ortega, una vendedora ambulante que solicitó un crédito bajo este tipo de modalidad ilegal con la intención de pagar una deuda.

Afirman los testigos que el hombre llegó hasta el lugar de trabajo de la mujer esa concurrida zona del centro de Cali y la increpó por 30.000 pesos.

Ante la insistencia del hombre, Gladys le explicó a su cobrador que no tenía dinero porque no las ventas no habían estado buenas, sin embargo, el hombre apenas recibió esta respuesta se fue encima de ella y la golpeó en varias ocasiones en la cabeza y en la nariz con un casco.

La golpiza fue tan fuerte que la mujer tuvo heridas de consideración en la cara y la nariz, tanto así que tuvo que ser llevada de urgencias al hospital Universitario del Valle, donde tuvo un pre infarto.

Según Angie Patricia Martínez, amiga de la víctima, la señora ahora está en delicado estado de salud.

“Ese hombre fue a cobrarle 30.000 que le debía de un préstamo de 200.000 pesos. Ella le dijo que al otro día le pagaba para terminar la deuda y él le dijo que no, que le quedaba debiendo más”, dijo Angie Patricia.

“Luego doña Gladys le dijo que no le iba a pagar más y entonces ese señor intentó llevársele un bafle, ella se opuso y fue cuando la comenzó a golpear”, agregó.

Finalmente, desde la Secretaría de Seguridad de Cali hicieron un llamado para que la mujer denuncie su agresión ante la Sijin, ya que el hombre fue capturado pero dejado en libertad horas después.

