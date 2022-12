Gral. Enrique Zapateiro, nuevo comandante del Ejército en reemplazo de Nicacio Martínez

Este viernes se conoció la salida del general Nicacio Martínez Espinel de la comandancia del Ejército Nacional y que en su reemplazo asumirá el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda quien se encontraba a cargo de la Escuela Militar de Cadetes general José María Córdova.

El anuncio fue hecho por el presidente Iván Duque, quien destacó la labor del general Nicacio Martínez.

"Hoy hemos tenido una conversación profunda, una conversación donde hemos reconocido su gran servicio a nuestro país y hemos tomado al decisión, después de haber tenido esta conversación para que el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel deje la comandacia del Ejército. Él me ha expresado motivos familiares los cuales no solamente he acogido, sino que los he acogido con un gran sentimiento de admiración", declaró el jefe de Estado.

"Quiero informarle al país que he designado al general Eduardo Zapateiro como nuevo comandante del Ejército Nacional de Colombia. El general Eduardo Zapateiro, entre otras de sus responsabilidaes, ha sido el director de la escuela de Cadetes del Ejército, de la escuela José María Córova. Ha sido también el comadnante Batallón Colombia en el Sinaí. Ha sido también comandante del Cecoes, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, de la fuerza de tarea conjunta Omega y ha sido también comandante de la Décima Brigada y de la Quinta Brigada. Y también, a lo largo de su trayectoria, ha sido merecedor de grandes condecoraciones por sus servicios al país", agregó el mandatario.

La salida del general Nicacio Martínez de la comandancia del Ejército Nacional se da luego de varias de polémicas durante 2019, entre las que se cuenta su supuesta relación con el escándalo de falsos positivos de la que hizo eco el diario El País de España, al señalar que el oficial dirigió una brigada donde se produjeron este tipo de crímenes.

Otro escándalo que afrontó el saliente comandante del Ejército se relacionó con una publicación de The New York Times, que reveló un formato que sectores críticos de la gestión del oficial consideraron que podía revivrir el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales.

El general Nicacio Martínez también fue señalado de tener conocimiento de la persecución desatada contra miembros del Ejército señalados de filtrar información que habría permitido la publicación de The New York Times sobre la directiva que supuestamente le abriría la puerta a nuevos falsos positivos en la institución.

