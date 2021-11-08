En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Xavi Hernández

Xavi Hernández

Xavi en el Barça hasta 2025
Fútbol

Xavi Hernández, nuevo entrenador de Países Bajos

Hansi Flick_AFP.jpg
Fútbol

Hansi Flick, nuevo entrenador del Barcelona

Xavi Hernández.jpg
Fútbol

Xavi no seguirá como entrenador de Barcelona

Carlo Ancelotti
Fútbol

Ancelotti respalda que Xavi se quede en Barcelona: "Una decisión correcta"

Barcelona define el futuro de Xavi Hernández como entrenador, ¿se quedará?
Fútbol

Barcelona define el futuro de Xavi Hernández como entrenador, ¿se quedará?

Barcelona volvió a decepcionar en la Champions League y quedó fuera con PSG.jpg
Fútbol

Barcelona y Xavi se reunirán en los próximos días para tratar su continuidad, ¿se quedará?

Xavi Hernández.jpg
Fútbol

Arremetida de Xavi Hernández: "Los árbitros van condicionados"

Xavi Hernández
Fútbol

Xavi Hernández anuncia su salida del Barcelona: entregó esta fecha

Barcelona, eliminado de la Copa del Rey
Fútbol

Barcelona fracasó en la Copa del Rey: eliminado en cuartos por el Athletic

Victoria del Barcelona
Fútbol

Barcelona remontó al modesto Unionistas y clasificó a cuartos de la Copa del Rey

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad