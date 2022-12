Grave que nos estemos acostumbrando a muertes de líderes sociales: defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, lamentó que en el país se sigan presentando asesinatos de líderes sociales y lo que es peor: que nos estemos acostumbrando a las noticias, que, a diario, reportan sus muertes.

“Lo importante no es la cifra, (…) lo grave es que nos acostumbremos. ¿Hasta dónde llegará la maldad con los líderes sociales? Esa es la pregunta que hoy les hago a los colombianos”, dijo en entrevista con Vanessa de la Torre, en Mesa BLU.

Añadió que los asesinatos se presentan principalmente por tres motivos: el narcotráfico, la minería ilegal y la restitución de tierras.

“La sistematicidad saldrá de la investigación que haga la Fiscalía de los 400 asesinatos. La Fiscalía, hasta ahora, no ha dicho si hay o no sistematicidad. Hoy, la verdad, los están asesinando porque los líderes sociales no quieren cultivos ilícitos en su zona, no quieren las máquinas amarillas, como en el Chocó y todo el andén pacífico, sigan sacando el oro y no quieren cumplir las sentencias de la restitución”, puntualizó.

Ser líder social en Colombia, una labor por convicción, riesgosa y sin beneficios.

Marino Córdoba, representante de la alianza Afrodes y fundador del Consejo de Paz Afrocolombiano, habló, por su parte, de la falta de garantías, que van más allá de la seguridad.

“El líder se entrega por convicción y pasión al trabajo. El líder trabaja todo el año, no tiene sueldo, vacaciones, ni mucho menos pensión. Incluso el sistema de salud es más tradicional o casero porque no hay ingresos”, aclaró Córdoba.

Mientras tanto, para Armando Valbuena, indígena wayúu, líder social y expresidente de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), los líderes sociales hacen parte de una estructura no reconocida desde el Estado y eso dificulta el actuar de los mismos.

Por su parte, Ariadna Bermúdez Quiroz, hija de la líder social asesinada Maritza Quiroz, dijo que a estas alturas aún no son claras las razones por las cuales su madre fue ultimada por hombres que llegaron hasta su vivienda, ubicada en zona rural Santa Marta.

“La labor que ella desarrollaba era buscar que las comunidades tuvieran conocimiento para poder seguir adelante. En la última semana ella estaba muy feliz porque todos sus proyectos estaban dando resultados”, expresó.