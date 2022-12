Gustavo Petro se aferra a la Alcaldía y entrega su futuro a Santos y la CIDH

La Procuraduría dio su veredicto final en el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro , confirmó en segunda instancia su destitución por cuenta del manejo que le dio a la implementación del nuevo modelo de basuras para la ciudad, y mantuvo la inhabilidad por 15 años impuesta al funcionario.

Desde el Palacio Liévano donde entregaba una rueda de prensa sobre el aseo en la ciudad, y en medio de un verdadero alboroto entre los escoltas y periodistas, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro entregó las primeras declaraciones sobre la ratificación de su destitución. El mandatario dijo que confía en que la justicia llegará y volvió a convocar a la ciudadanía para proteste por la determinación.

Según expertos, Petro tiene tres salvavidas para evitar su inminente salida. Primero que el presidente Juan Manuel Santos no firme el decreto, aunque el mandatario no tiene margen de acción pues de acuerdo con una norma de la Corte Constitucional los jefes de Estado no necesitan ejecutar la orden porque la Procuraduría es un órgano autónomo.

Petro también puede presentar una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para intentar demostrar manifiestas contradicciones entre los poderes de la Procuraduría con el ordenamiento jurídico del país. De ser así, podrían suspenderse los efectos de la decisión.

Gustavo Petro también puede presentar una acción de tutela como mecanismo transitorio mientras los jueces ordinarios analizan el caso.

La tercera y última opción del alcalde es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofrezca medidas cautelares para preservar sus derechos políticos, aunque las posiciones de ese tribunal no son obligantes y el Gobierno no podría ejecutarlas como orden.

Horas después de conocer la decisión, el destituido alcalde Gustavo Petro dijo que el procurador Ordóñez acelera el proceso en su contra porque le tiene miedo a las probables medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el balcón del Palacio Liévano, sede de gobierno en la céntrica Plaza de Bolívar, Petro también convocó a nuevas marchas que demuestren el apoyo popular a su gestión y en contra del fallo del ministerio público.

Una vez se bajó del balcón, el alcalde fue abordado nuevamente por los periodistas, en medio de los forcejeos con los escoltas, insistió en que su destitución no está en firme, pues el único que lo puede decidir es el presidente.

El jefe del ministerio público, Alejandro Ordóñez , aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene poderes vinculantes.

Blu Radio conoció que al interior del tribunal con sede en Washington hay voces en favor y en contra de entregar medidas cautelares a Petro.