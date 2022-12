Ha sorprendido a todo el mundo: Nuevo elogio de Ancelotti a James Rodríguez

El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti declaró este martes, en la víspera del duelo de la 34ª jornada ante el Almería (17º), que el colombiano James Rodríguez "ha sorprendido a todo el mundo" en su primera temporada como jugador del club blanco.



"Ha sorprendido a todo el mundo. Sabíamos que tenía gran calidad pero se ha acostumbrado rápido al juego del equipo. Su temporada es buena. Ha ayudado al equipo y además ha jugado con mucha humildad", señaló sobre el astro colombiano. Lea también: Si James no es el jugador más en forma del Real, poco le falta: diario español



James volvió en gran forma a principios de abril después de haber estado dos meses de baja por una fractura en el pie. A pesar del periodo de ausencia, con su gol contra el Celta (victoria 4-2) alcanzó los 11 en la Liga, además de 10 asistencias.



"Lo que distingue a James es que es un jugador de gran talento pero que tiene una resistencia física que no es habitual en los grandes talentos. Los talentos suelen tener poca resistencia pero él sí la tiene y además se ha acostumbrado a jugar en una posición más retrasada y eso me ha sorprendido", continuó Ancelotti.



El preparador italiano también se refirió al mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, casi sin oportunidades durante la mayor parte de la temporada y crucial en la última semana. Lea también: Dos colombianos se destacan en el once ideal de americanos en Europa



Marcó el gol que clasificó al Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético (0-0 y 1-0) y más tarde firmó un doblete ante el Celta.



"Ha ayudado al equipo y espero que siga así... Cuántas veces me equivoco... pero cuando tengo que escoger el once, te equivocas. No puedo pensar en eso. Tengo que evaluar el momento del jugador", dijo Ancelotti, cuando le preguntaron si tenía que haber dado más partidos al mexicano.



El entrenador no quiso adelantar nada sobre un posible fichaje del 'Chicharito', cedido esta temporada por el Manchester United.



"Es un tema que evaluaremos a final de temporada. Me ha gustado su profesionalidad todo el año y que ha aprovechado sus oportunidades. Para un entrenador este tipo de jugadores es muy positivo", dijo. Lea también: Así está la tabla de goleadores en la Liga de España



Ancelotti también anunció que ante el Almería jugará como titular el internacional costarricense Keylor Navas, en detrimento del arquero habitual, Iker Casillas.



"Mañana va a jugar Keylor. ¿Qué si lo hago siempre en el Bernabéu? No hay una explicación pero no he pensado si es en el Bernabéu o fuera del Bernabéu cuando juega Keylor", dijo.



El Real Madrid, segundo en la Liga a 2 puntos del Barcelona, recibe el miércoles al Almería a la espera de que el líder tropiece el martes en su estadio ante el Getafe (14º).



"Es un momento de la temporada donde todos los partidos son a vida o muerte. Tenemos que preparar este partido con este pensamiento", dijo el técnico sobre el duelo ante un conjunto que pelea por no descender.



AFP