Habla defensa de Uribe sobre asistencia de ‘Ñeñe’ Hernández a posesión de Duque

BLU Radio conversó con Jaime Lombana, abogado titular del senador Álvaro Uribe Vélez, en relación con el caso por la supuesta compra de votos que involucra al presidente Iván Duque y en el que es mencionado el ‘Ñeñe’ Hernández.

Luego de que se conociera la denuncia que presentó el periodista Gonzalo Guillén, en compañía del abogado Daniel Mendoza, en la cual se habla de la existencia de una supuesta compra de votos en la costa atlántica, caso en el que aparece José Guillermo Hernández, conocido como ‘Ñeñe’ Hernández, y en el que están mencionados Iván Duque y el expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, BLU Radio conversó con su abogado, Jaime Lombana, quien insistió en que todo obedece a un montaje en el que no hay pruebas reales de irregularidades electorales.

“Lo que veo es que no hay absolutamente nada concreto que demuestre un solo peso de ingreso a la campaña (del presidente Duque) por parte del señor Hernández. Me parece que hay mucho que investigar, pero no precisamente con el tema de la campaña o de la participación del senador Uribe. Estoy seguro de que, con las pruebas de la Corte, lo único que se va a demostrar es que hay conversaciones inocuas. No hay pruebas de ingreso de dineros ilícitos”, dijo Lombana.

El abogado asumió la defensa del senador Álvaro Uribe en este caso, y explicó que asistir a la posesión del presidente Duque, como lo hizo ‘Ñeñe’ Hernández, no demuestra cercanía realmente con el uribismo.

Sobre la denuncia revelada en primicia por BLU Radio, que presentaron ante la Comisión de la Verdad el periodista Gonzalo Guillén y el abogado Daniel Mendoza, en contra del presidente Duque, el abogado Jaime Lombana dijo que está al tanto de la diligencia a la que acudieron estas personas.

“Cualquier persona puede denunciar lo que quiera donde quiera, especialmente cuando hay ánimo para figurar y limpiar otros casos. Insisto, no hay pruebas serias ni contra el presidente Duque y menos contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Espero que pronto la Corte tenga que archivar algo que evidentemente no tiene sustento. Es un simple un tema de redes y especulaciones sin fundamento”, agregó.

