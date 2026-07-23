Habla mamá de soldado que murió en accidente de avión Hércules: “Pensé que volvería a abrazarlo”

Cuatro meses después del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que cobró la vida de casi 70 militares, Blanca Cecilia decidió hablar por primera vez para contar la historia de su hijo, el soldado José Esteban Marín, quien falleció en el siniestro.

La mujer recordó al joven de 21 años no solo como un militar comprometido con el país, sino como el hijo que tenía un único propósito que era sacar adelante a su familia.

Madre de diez hijos y dueña de una pequeña microempresa de empanadas en Bogotá, doña Blanca relató que José Esteban, el octavo de sus hijos, siempre tuvo clara su vocación por la vida militar. Más allá del uniforme, su mayor anhelo era cumplirle una promesa que repetía con frecuencia: “Mami, lo que más sueño es dejarle su casa, que mi mami viva dignamente, que nadie la moleste”, le decía antes de iniciar su servicio.

Ese sueño quedó truncado el día del accidente. La última conversación entre ambos ocurrió un domingo, cuando el joven le habló de su rutina en el batallón donde se encontraba en el departamento del Meta. Al día siguiente, una llamada cambió para siempre la vida de la familia. Les informaron que el avión militar en el que viajaba hacia Bogotá se había accidentado. Comenzó entonces una angustiosa búsqueda por hospitales y clínicas de la capital hasta que recibieron la confirmación que nunca quisieron escuchar, que José Esteban había fallecido.



Accidente avión Hércules Foto: AFP

Aunque la ausencia sigue siendo una herida abierta, Blanca Cecilia asegura que ha encontrado la fuerza para seguir adelante apoyada en su fe, en sus hijos y en su nieta. “He dejado de llorarlo, sí, pero me toca levantarme todos los días. Uno no pierde un hijo; Dios me lo prestó por 21 años y aprendí a valorar a mis hijos por más difícil que sea”, expresó durante la conversación con el Ejército.

Lejos de apagar el espíritu de servicio de la familia, la muerte de José Esteban fortaleció el compromiso de sus hermanos con las Fuerzas Militares. Durante el sepelio, Iván, uno de sus hermanos, prometió que seguiría sus pasos y hoy adelanta su formación en la Armada Nacional, en Coveñas. La menor de la familia, Sarita, también se prepara para ingresar al Ejército cuando termine el bachillerato.

🎙️ Una historia de amor, fortaleza y honor que merece ser escuchada.



Hoy conmemoramos 4 meses del lamentable accidente del avión Hércules de la @FuerzaAereaCol en el que fallecieron 69 héroes de la patria.



Conozca el emotivo testimonio de la mamá de uno de los soldados… pic.twitter.com/wkGBXTYocc — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) July 23, 2026

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Mientras continúa al frente de su negocio familiar, rodeada de fotografías y recuerdos de su hijo, Blanca Cecilia mantiene viva su memoria. Para ella, el uniforme que alguna vez vistió José Esteban representa mucho más que una carrera militar: simboliza el amor de un hijo que soñó con cambiar la vida de su familia y cuyo legado sigue inspirando a quienes lo conocieron.