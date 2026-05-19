Hasta 700 hectáreas están en riesgo de ser ocupadas en alrededores del fuerte militar de Tolemaida

El Ministerio de Defensa advirtió que el Estado podría perder al menos 700 hectáreas de terrenos estratégicos entre Tolima y Cundinamarca por ocupaciones ilegales, ventas fraudulentas y construcciones levantadas en predios de la Nación.

Detrás de las maniobras y ocupaciones ilegales estarían mafias dedicadas al tráfico de tierras.

El caso se concentra entre los municipios de Melgar y Nilo, donde durante décadas familias han sido estafadas por los llamados “tierreros”, quienes ofrecen y venden predios con documentación y titularidades falsas, porque esos terrenos pertenecerían al Ministerio de Defensa, cartera que ya tiene una investigación al respecto.

Actualmente existen cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que aseguran ser propietarias de terrenos que realmente serían de la Nación.



De los 30 predios que hacen parte del fuerte militar de Tolemaida, casi todos presentan problemas de posesión y ocupación, según la investigación.

“Han llegado guerreros a ofrecer los terrenos, a lotear en algunas partes. Y en predios como este nos ha tocado sacar a una cantidad de gente engañada”, dijo Jorge Iván Reyes, abogado del Ministerio de Defensa a Caracol Televisión.

La preocupación también es por seguridad nacional. Si hay ocupaciones en zonas que no están claramente delimitadas, personas ajenas podrían infiltrarse cerca de instalaciones militares estratégicas o incluso realizar labores de inteligencia contra el Ejército.

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“En el predio Berlín, que es uno de los terrenos más costosos del país, en donde han desaparecido hectáreas completas, personas con información privilegiada, porque hay personal de la reserva activa que trabajaba con esa información. Se han adueñado de predios donde están recogiendo plata de explotación minera, ganadera y de agricultura”, declaró Reyes.

En el caso de las áreas cercanas al fuerte militar de Tolemaida, se trata de una zona cercana a donde funciona el Centro Nacional de Entrenamiento, la Escuela de Lanceros, la Escuela de Paracaidismo, la Escuela Militar de Soldados y Suboficiales, además de otros batallones del Ejército.