Intervenidos dos terrenos de minería ilegal del Clan del Golfo en el oriente antioqueño

Las autoridades en el departamento de Antioquia continúan su ofensiva en contra de la explotación ilícita de recursos naturales en el territorio. En las últimas horas se dio a conocer la intervención de un par de unidades de minería ilegal en el municipio de San Luis, en el oriente del departamento.

Se trata de un operativo militar ejecutado de manera articulada entre tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada y hombres de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que permitió intervenir estos dos espacios de minería ilegal en la vereda El Porvenir, zona rural de este municipio.

Durante el procedimiento de allanamiento a los lugares, los uniformados lograron la inutilización de dos excavadoras, una clasificadora y tres motores. Además, fueron decomisados 500 galones de ACPM, seis mangueras y dos granadas de succión utilizadas para la extracción ilícita de minerales.

De Acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, estos sitios pertenecen a una estructura del Clan del Golfo que delinque en la región. Según las estimaciones, dicha organización obtenía una producción mensual cercana a los 4.300 gramos de oro, equivalentes a unos 1.600 millones de pesos en el mercado ilegal.



Además, esta intervención militar generaría una afectación económica a este grupo ilegal cercana a los 1.200 millones de pesos, producto de la destrucción de la maquinaria y la incautación de los artefactos utilizados en su actuar delictivo.

El área intervenida fue de tres hectáreas, donde se evidenció la remoción de cerca de 30.000 metros cúbicos de suelo y subsuelo, así como la deforestación de aproximadamente 7.000 árboles. Las proyecciones indican que la recuperación de estos ecosistemas podría tardar más de 30 años.