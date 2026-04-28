Lluvias en Antioquia dejan 112 emergencias y 21.000 familias damnificadas: hay alerta en mayo

Las lluvias siguen golpeando con fuerza a Antioquia y mantienen en alerta a las autoridades. Según la Gobernación, el departamento ha registrado 157 emergencias en lo corrido del año, de las cuales 112 —más del 70 %— están asociadas a precipitaciones, inundaciones y eventos derivados, de acuerdo con el balance del Dagran.

Según el ente departamental, las subregiones de Urabá, Suroeste y Bajo Cauca concentran la mayor atención por los estragos que han causado las precipitaciones, donde se adelantan acciones de respuesta inmediata, recuperación y entrega de ayudas humanitarias. En total, cerca de 21.000 familias han resultado afectadas por las lluvias, mientras que el se reporta la entrega de más de 22.000 ayudas en distintos municipios.

De cara a las próximas semanas, la directora Vanessa Paredes Zúñiga advirtió que Antioquia se adentra en un periodo de lluvias intensas con la llegada de mayo, lo que podría incrementar el número de emergencias.

"Estamos adentrándonos al mes de mayo que está con pronósticos de temporada de altas lluvias. Entonces, el la recomendación para la comunidad en general es estar atentos a las alertas, a las activaciones de los comités municipales de gestión del riesgo, y, en caso tal de que se presenten eventos, informar oportunamente en cada una de las entidades, tanto municipales como gubernamentales y nacional", indicó.



Durante los últimos días, municipios como Yolombó concentran afectaciones por el colapso del puente sobre el río San Bartolo, que dejan incomunicadas a cerca de 2.000 personas de 12 veredas. Además, se mantiene una alerta por una posible filtración en una represa de la zona, por lo que las autoridades han emitido recomendaciones preventivas a la comunidad. Allí, ya se realizaron visitas técnicas y se priorizan inversiones para restablecer la conectividad. Asimismo, en Remedios se reportaron inundaciones que impactaron al menos dos barrios, donde continúa la caracterización de damnificados.

Paredes Zúñiga explicó que, además de la atención inmediata, se fortalecerán los procesos de acompañamiento psicosocial y recuperación de infraestructura, especialmente en zonas críticas, en articulación con los comités municipales de gestión del riesgo.