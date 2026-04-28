Granizada en Antioquia destruyó hortensias que se iban a exportar a Estados Unidos y Rusia

Pérdidas millonarias en cultivos de hortensias que iban a ser exportadas a Estados Unidos y Rusia son algunas de las consecuencias de la fuerte granizada en La Unión, Antioquia. Afectados piden ayuda para poder prevenir nuevos daños en sus cultivos

Las fuertes lluvias que han caído sobre el Oriente antioqueño en los últimos días no solo han dejado afectaciones en La Ceja o Rionegro, en La Unión una granizada acabó con cultivos enteros de flores que estaban próximas a salir del país con destino a Estados Unidos o Rusia.

El aguacero que azotó a esta zona del departamento de Antioquia puso en jaque a varios floricultores que se vieron las manos atadas y sin nada que hacer ante la caída violenta del granizo que dañó en su mayoría las hortensias que estaban próximas a ser cosechadas.

Yorman Correa, agrónomo de la Alcaldía de La Unión, mencionó que las polisombras que cuidan las flores quedaron dañadas y que, además, también hubo graves afectaciones en cultivos de algunos alimentos.



“Generando daños en las estructuras de la polisombra. A la vez también, hay daños en cultivos de fresa, de arveja, de papa y otras plantaciones”, insistió Correa.

Mientras los dueños de los cultivos cuantifican las millonarias pérdidas en flores y diversos alimentos, las autoridades en Antioquia también avanzan en la atención de otras situaciones como la ocurrida recientemente en Yolombó en donde colapsó un puente producto de las intensas lluvias.

Publicidad

Se espera que en esta zona del Nordeste antioqueño avancen las obras de recuperación de la infraestructura, a la par que buscan alternativas para las más de 2.000 personas que están incomunicadas en sectores como El Comino, La Cruz y Yolombó San Nicolás.