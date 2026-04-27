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Lluvias dejan estragos en Antioquia: en Yolombó hay 2.000 personas incomunicadas de 12 veredas

En el municipio de Remedios hay dos barrios afectados, mientras que en La Unión una granizada dejó pérdidas totales en cultivos.

Puente afectado en Yolombó, Antioquia
Puente afectado en Yolombó, Antioquia, por lluvias.
Foto: Alcaldía de Yolombó
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

De nuevo el municipio de Yolombó concentra afectaciones por las lluvias, luego de que este fin de semana colapsara otro puente, que se suma a la infraestructura que tuvo la misma suerte el pasado domingo, lo que deja un impacto significativo para las comunidades de los sectores el Comino, Yolombó La Cruz y Yolombó San Nicolás.

Según el reporte del alcalde Amador Pérez se espera que en los primeros días de esta semana se comiencen las obras para reparar los daños en los puentes ubicados a 12 kilómetros del área urbana en el sector de Remolino, y en la vereda El Atajo, distante a dos kilómetros del casco urbano, teniendo en cuenta que es la vía de acceso para sacar panela y cultivos de café, plátano, cacao y ganado.

"Otra emergencia que se nos presenta acá en nuestro municipio. Se ha desbordado la pata del puente, esto, obviamente, nos impide el tránsito de los carros. Vamos a hacer todo para que esta próxima semana, para que estemos iniciando labores en este sector", indicó.

Tras la situación, el Dagran adelantó una visita técnica en esa localidad, donde habrá otra inspección este lunes, teniendo en cuenta que las autoridades locales declararán calamidad pública para priorizar inversiones.

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"Se ha presentado afectaciones en el puente del río San Bartolo, que ha dejado en comunicado alrededor de dos mil personas de 12 veredas. Seguimos trabajando de la mano del alcalde y de la administración municipal, ya se hizo la visita de diagnóstico y estamos priorizando las inversiones que se van a cometer en este municipio", indicó Vanessa Paredes, directora del Dagran.

También hubo afectaciones en Remedios, donde se presentó un aguacero torrencial con inundaciones en el barrio la Hoga y el Llano de Córdoba, por lo que por ahora realizan la caracterización de las familias afectadas.

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Fuera de esa zona del Nordeste del departamento, se registraron graves afectaciones en el Oriente, donde varios cultivos quedaron con pérdida total en Villas del río, del municipio de la Unión.

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