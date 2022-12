Hay que poner la cara y debo decir que Oneida Pinto es honesta: Rodrigo Lara

El presidente del Partido Cambio Radical sorprendió este fin de semana cuando, en medio de su gira por varias zonas del país, pidió a los votantes de La Guajira que apoyen a Onedia Pinto, candidata a la Gobernación del departamento.

"Invito a votar por Oneida, por una mujer, significa el cambio, significa la unidad guajira, que toda La Guajira, de manera fervorosa, apasionada, sincera y cariñosa, la está apoyando. Grandes dirigentes caribes, Oneida, Álex Char es lo que necesita La Guajira”, aseguró Lara en el video grabado el pasado viernes.

La controversia surge pues en mayo del año en curso, Lara había asegurado en entrevista con Blu Radio que manifestaba su absoluto rechazo a la posibilidad de que se “avale a una persona cercana al movimiento político del mafioso ‘Kiko’ Gómez”. Es un ultraje dar el aval a persona cercana a ‘Kiko’ Gómez”.

Mañanas BLU se contactó con el representante Rodrigo Lara quien aseguró que en sus declaraciones de hace unos meses no se refería directamente a Oneida Pinto, “simplemente estaba diciendo que generaba indignación que se diera a aval a gente cercana a ‘Kiko’ Gómez”.

Afirmó que en mayo pasado se “dejó llevar por una espiral mediática referente al tema pero si tuviera que reconocer y pedir disculpas por eso entonces lo haría, pero en este caso no me refería directamente a ella”.

El representante a la Cámara aseveró que “pude haberme callado con el tema y pasar de agache pero en esta oportunidad conozco el tema de La Guajira, y puedo decir que la señora Oneida Pinto no está relacionada con temas de ‘Kiko’ Gómez, no es corrupta, no lo es”.

“En mayo yo salí a apoyar a mi amigo Carlos Fernando Galán y me dejé llevar por el tema pero hay que salir a decir las cosas como son y hoy cambio mis palabras”, dijo.

Sobre la fotografía que circula en redes sociales en la que se ve a Lara junto a varias personas, entre los que se encontraban Oneida Pinto y a ‘Samuelito’ López Sierra, hermano de uno de los primeros mafiosos de La Guajira extraditado a Estados Unidos, Lara aseguró que “no sé quién se podrá haber acercado a esa foto, lo único que sé es que yo he luchado fuertemente contra mafias y no pueden relacionarme con eso”.