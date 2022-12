Hay un entorno positivo, Ortega abrió puerta a diálogo bilateral: Carlos Arrieta

que quita territorio marítimo a Colombia, es una decisión novedosa y creativa “que se enmarca por completo dentro de los parámetros que se desprenden en el derecho internacional”.

“El presidente no ha dicho que no va acatar el fallo, lo que ha dicho es que por ahora es inaplicable sin que haya un tratado. El mandatario no puede sustraerse de esa obligación”, dijo el exprocurador.

Arrieta manifestó que los fallos de la Corte toman entre 7 y 10 años en aplicarse en promedio, y tanto el ente jurídico internacional como la ONU ha entendido que ese tipo de demoras se justifican por razones internas propias del trámite que debe seguir cada país para tomar una serie de determinación.

“Inaplicar es, en mi opinión, jurídicamente muy distinto a desacatar. Haciendo uso del derecho internacional, lo que se pretende es que las dos partes se sienten y lleguen a un acuerdo racional y sensato sobre cómo se debe hacer esa distribución de esos territorios en esa parte del caribe occidental; y que de eso resulte un tratado y ese sea sometido a consideración del Congreso de la República”, afirmó el internacionalista.

“Hay un entorno muy positivo, Daniel Ortega (presidente de Nicaragua) abrió posibilidad de un diálogo bilateral. Lo que se viene ahora es un esfuerzo diplomático entre los dos países”, agregó.

Por último, Arrieta aseveró que previo al anuncio hecho por el jefe de Estado sobre el fallo de la Haya este lunes, siempre se tuvo en cuenta medir las reacciones de Nicaragua y de otros países que puedan ser de interés.

“Se trata de buscar un esquema de límites que pudiera ser distinto o un esquema de regímenes comunes entre algunas áreas. La posición del presidente es muy firme y es que hasta que no se produzca ese tratado, Colombia seguirá considerando que sus límites son los que existían hasta noviembre de 2012”, puntualizó.