Fenalco sobre aumento del salario mínimo por decreto del Gobierno: "Buscan votos en elecciones"

El anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar el salario mínimo para 2026 en 2.000.000 de pesos, incluido el auxilio de transporte, generó una dura reacción desde el sector empresarial. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, cuestionó el incremento cercano al 23 % y aseguró que se trata de una decisión con fines políticos, adoptada sin una verdadera intención de concertación y orientada, según dijo, a ganar respaldo de cara a las elecciones de 2026.

Durante la entrevista con Recap Blu, Cabal afirmó que la mesa de concertación convocada por el Gobierno fue una “farsa” y que desde el inicio ya estaba definido el monto del aumento. A su juicio, el Ejecutivo engañó tanto a empresarios como a trabajadores al simular una negociación que nunca existió, pues diferentes voceros oficiales venían anticipando el alza desde meses atrás.

"Yo creo que eso no puede volver a pasar en Colombia, eso es un sinsentido y obviamente pues este es un salario político; un incremento demagógico, populista de cara a las elecciones del 2026", sostuvo el dirigente gremial.

Fenalco advirtió que el impacto del incremento no se traducirá en mayor poder adquisitivo real para los trabajadores, como lo plantea el Gobierno, ya que numerosos bienes, servicios y trámites están indexados al salario mínimo. Multas, costos de salud, vivienda de interés social y servicios básicos, explicó Cabal, subirían en la misma proporción, neutralizando cualquier beneficio y presionando al alza la inflación.



Otro de los puntos que más preocupa al gremio es el efecto sobre el empleo formal. Según Cabal, el 93 % de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas, y muchas no podrán asumir el aumento de los costos laborales. Esto, afirmó, derivará en despidos, menor contratación y un crecimiento acelerado de la informalidad, afectando principalmente a los mismos trabajadores que el Gobierno dice querer proteger.

"Los primeros perjudicados son los trabajadores del país que hoy gozan de trabajo, el Gobierno quiere congraciarse con ellos para buscar votos en las elecciones, pero lamentablemente no va a ser sostenible mantener", afirmó.

Salario mínimo Foto: Blu Radio

Fenalco también alertó sobre el impacto fiscal de la medida. De acuerdo con sus cálculos, el incremento del salario mínimo tendría un costo cercano a los 9,2 billones de pesos para las finanzas públicas, teniendo en cuenta que numerosos salarios del Estado están atados a ese ajuste. Cabal cuestionó que el Gobierno adopte esta decisión en medio de un escenario de déficit fiscal y tras declarar una emergencia económica por el desfinanciamiento del presupuesto.

Publicidad

Finalmente, el presidente de Fenalco reiteró que no existían razones técnicas ni económicas para un aumento de esta magnitud y defendió la decisión del gremio de no participar en la mesa de concertación. A su juicio, el Gobierno privilegió un discurso ideológico y electoral sobre la sostenibilidad económica, una apuesta que —advirtió— podría dejar consecuencias duraderas para el empleo, las empresas y la estabilidad del país.