¿Hay una historia oculta detrás de la explosión del vuelo de Avianca 203 en 1989?

Desde este lunes, el diario El Espectador abre el especial ‘La historia que nunca nos contaron’ en el que se revelan varios indicios que llevarían a pensar que la explosión del avión de Avianca 203, en 1989, se trató de un accidente y no de un atentado terrorista como quedó registrado en la historia.



Este 27 de noviembre se cumplieron 27 años de la explosión del avión de Avianca que dirigía hacia Cali y que dejó 107 personas muertas, dentro de las que se encuentran el tenor Gerardo Arellano; Alfredo Azuero, director de Mercadeo de Colgate; Henry von Prahl, alemán profesor de la Universidad del Valle, y John Gregory, funcionario de USAID, entre otros.



Luego de unos minutos en el aire, el avión voló en pedazos en inmediaciones del cerro Canoas, cerca del municipio de Soacha, en medio de la mirada de testigos que relataron como el avión botaba humo y segundos después explotó.



Según las investigaciones de expertos aéreos del país e internacionales, la explosión del avión resultó ser un atentado terrorista perpetrado por los llamados ‘Extraditables’ en cabeza de Pablo Escobar.



Autoridades especialistas, lideradas por el agente especial del FBI Richard Hahn, analizaron los restos del avión y concluyeron que había explotado por el accionar de un hombre, identificado como Alberto Prieto, quien supuestamente debía grabar una conversación de dos pasajeros, pero de quien se informó, accionó el detonador de la bomba sin saber en realidad lo que estaba haciendo.



El Espectador revela este lunes, que, pese a no tener los resultados definitivos de la investigación, el agente Hahn concluyó que la explosión era un ataque terrorista.



Lo que la historia no ha contado, y que el periódico El Espectador revelará son los indicios de que en realidad pudo ser un accidente y no un atentado como concluyó el agente del FBI en 1989 y quien seis años después de la tragedia, la vida del agente cambió por completo al ser protagonista de un escándalo en el que se le acusó de mala conducta y prácticas inadecuadas que terminó con Hahn admitiendo que se había extralimitado en sus análisis sobre el caso de Avianca, según el diario.



27 años después, se reabre el debate sobre la explosión, ¿fue un atentado o un accidente? Encuentre el especial de El Espectador aquí.



A propósito, Fidel Cano, director de El Espectador, dijo que hay una historia que no nos contaron y que el medio lleva casi un año haciendo investigación al respecto.



“Hay datos, hay accidentes similares de aviones iguales que indican que había problemas mecánicos. Hay un reporte de que este avión en específico ya había tenido problemas de ese todo, con esa falla que ya habían tenido esos aviones en otras partes del mundo”, dijo.