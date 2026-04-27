Herido en atentado en Cauca relata momentos de terror: “Llegaron armados y después fue la explosión”

Uno de los sobrevivientes del ataque atribuido a las disidencias de las Farc, que deja hasta el momento un saldo de 21 personas muertas y 56 heridas, y quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, entregó un estremecedor testimonio sobre lo ocurrido minutos antes de la explosión. El hombre permanece bajo atención médica y aseguró que teme por su vida debido a que reside en una zona cercana donde operan grupos armados ilegales.

Según relató, se movilizaba en un vehículo de servicio público cuando observó la llegada de un automóvil blanco, del que descendieron tres hombres armados. Asegura que los criminales, identificados por la comunidad como integrantes de las disidencias, se acercaron a la zona donde estaban detenidos varios vehículos.

El sobreviviente contó que, en medio de la tensión, uno de los hombres le disparó. El proyectil le rozó la cabeza, dejándolo herido. Minutos después, ocurrió la explosión que terminó convirtiendo el lugar en una escena de destrucción.

“Solo escuché la explosión. Dentro de la chiva venían vecinos y personas con las que trabajábamos en el pueblo. El conductor era amigo mío”, narró el hombre, quien describió el ataque como un episodio devastador para toda la comunidad.



El testigo aseguró que nunca intentó enfrentar a los atacantes ni reclamarles algo. Según explicó, los hombres actuaron de forma repentina y agresiva, aparentemente impulsados por la tensión del momento y la presencia de vehículos detenidos sobre la vía.

El hombre insistió en que su nombre no sea revelado públicamente. Señaló que cualquier detalle que permita identificarlo podría ponerlo en riesgo, debido a que continúa viviendo en una zona donde la presencia de grupos armados ilegales genera temor constante.

También reveló que gran parte de las víctimas mortales eran habitantes de la vereda La Pedregosa. Según su conocimiento, al menos trece personas de esa comunidad habrían fallecido, incluido el conductor de la chiva donde se transportaban varios vecinos.

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Desde el hospital donde recibe atención médica, el sobreviviente explicó que incluso entregar declaraciones representa un riesgo. Indicó que teme que cualquier palabra sea malinterpretada o provoque retaliaciones que puedan obligarlo a abandonar su hogar.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer la planeación del atentado y establecer la responsabilidad de los grupos armados que operan en la región del Cauca.