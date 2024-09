Hermano de bailarina Laura Villamil: "Un poema después de un mes es un poco tarde"

Santiago Villamil, hermano de Laura Villamil , quien sufrió un trágico accidente en el restaurante Andrés Carne de Res , en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, habló sobre el estado de salud de la joven y se refirió al poema de Andrés Jaramillo, dueño de la cadena de restaurantes y lo calificó como una reacción "tardía".

"Mi hermana la escuchó. En mi opinión, se me hace un poco tarde, un poema después de un mes. El acompañamiento que esperábamos no lo tuvimos, no fue el que se le debió dar a una empelada de la empresa", dijo.

Villamil aseguró que su hermana está mejorando poco a poco gracias a los cuidados profesionales en la clínica . Sin embargo, destaca que el pronóstico es incierto, ya que se espera que Laura pase por varias cirugías y tratamientos debido a las quemaduras en el 80% de su cuerpo.

"Lo que sabemos es que la recuperación de ella es lenta, va a estar unos dos meses y medio a tres en la cínica, va a pasar por muchas cirugías. El 80 % de su cuerpo está quemado", dijo.

En cuanto al proceso jurídico, Villamil menciona que se va a entablar una demanda contra la empresa para que se hagan responsables de los tratamientos médicos de su hermana. El restaurante no ha entregado los documentos requeridos por el abogado de la familia, lo que ha retrasado el proceso.

Escuche aquí la entrevista: