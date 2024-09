Familia de Laura Villamil, descontenta con poema de dueño de Andrés Carne de Res

La familia de Laura Villamil, la bailarina que sufrió un grave accidente en el restaurante Andrés Carne de Res en Chía, expresó su malestar tras recibir una carta poética de Andrés Jaramillo, el dueño del restaurante. A pesar de que Laura despertó recientemente del coma, la familia no está satisfecha con el gesto y considera que llegó demasiado tarde.

El escrito, titulado ‘La poeta eres tú’, tiene como objetivo expresar el apoyo y acompañamiento en el difícil proceso que la joven enfrenta tras el accidente. En la carta, Jaramillo destacó la pasión de Laura por la danza, comparándola con una "mariposa amarilla inspiradora". Además, el texto reflexiona sobre la dificultad de la vida y aboga por la solidaridad en momentos de discordia.

El poema está lleno de expresiones de apoyo, como: "Nuestras manos sólo tienen la intención de abrazar el futuro feliz para todos, para nuestro trabajo incansable y para las ganas de seguir danzando". Este texto llegó acompañado de una visita de Jaramillo al hospital donde está siendo tratada Laura, lo que generó sentimientos encontrados en su familia.

La reacción de la familia de Laura Villamil a poema de Andrés Jaramillo

Santiago Villamil, hermano de Laura, fue claro al expresar el descontento de la familia en entrevista con Noticias Caracol. Aunque reconoció el gesto de Andrés Jaramillo, lo consideró tardío. “Se me hace muy tarde la preocupación. Un mes después se acercó el dueño a ver cómo estaba mi hermana. Pienso que de pronto pudo ser por la presión, por el cierre, por las sanciones, por muchas cosas que pasaron”, señaló Santiago.

Publicidad

>>> En contexto: Poética carta de dueño de Andrés Carne de Res a la bailarina Laura Villamil

Además, comentó que la carta fue leída a su hermana, pero que la familia no se siente satisfecha con este gesto: “No me siento a gusto con que después de un mes vengan con un poema y un libro, no me siento bien. Le agradezco el detalle que tuvo el señor Andrés en venir, pero todo esto se hubiera evitado si hubiéramos actuado bien”, dijo Santiago.

Publicidad

La salud de Laura Villamil

Tras el accidente en Andrés Carne de Res, Laura permaneció en coma durante casi un mes. Los médicos han trabajado cuidadosamente para reducir su sedación. Pese a las dificultades, Laura ha mostrado una enorme voluntad de superación. Según su hermano Santiago, en uno de los momentos de lucidez, Laura expresó con firmeza: "Yo mañana camino". Sin embargo, su estado físico aún no le permite realizar esta actividad debido a las heridas que aún están en riesgo de infección.

El camino hacia la recuperación de Laura no será fácil. Tendrá que enfrentarse a varias cirugías y tratamientos intensivos. “A ella tuvieron que raparle la cabeza para sacar injertos del cuero cabelludo y lo que viene son muchas cirugías y tratamientos”, explicó Santiago, quien destacó la fortaleza y determinación de su hermana para seguir adelante.

Poema de Andrés Jaramillo a Laura Villamil

Carta de Andrés carne de res para Laura Daniela Villamil Foto: Andrés carne de res

Carta de Andrés carne de res para Laura Daniela Villamil Foto: Andrés carne de res

Publicidad

Carta de Andrés carne de res para Laura Daniela Villamil Foto: Andrés carne de res