⁠⁠⁠⁠⁠Hernán Andrade sigue en la presidencia del Partido Conservador

Tras una reunión de más de tres horas, el Directorio Nacional Conservador anunció su respaldo al senador Hernán Andrade, quien permanecerá en la Presidencia de esa colectividad.





Andrade puso a disposición su cargo, sin embargo, fuentes revelaron a BLU Radio que pidió una salida digna, en medio de la investigación que le adelanta la Corte Suprema de Justicia, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la justicia colombiana.





En ese orden, el directorio expresó a través de un comunicado, leído por el vicepresidente del partido, Juan Felipe Corzo, su “solidaridad y respaldo al senador, para que continúe ejerciendo la Presidencia” y se concentre “en la consolidación de la unidad de la colectividad y en la preparación de los próximos comicios electorales de 2018”.





El partido pidió a la justicia producto resultados certeros y prontos para el bien del país, mientras que Andrade afirmó que está dispuesto a ir a la Corte Suprema de Justicia, “como es mi obligación y deber como ciudadano y esperemos los hechos judiciales”.





Sobre el pago de 1.200 millones de pesos que habría hecho al ex fiscal Luis Gustavo Moreno, conforme a las grabaciones de la DEA, el congresista afirmó que no es cierto y que actuó de forma transparente, y no confirmó ni desmintió que haya sido víctima de extorsión, como lo hizo su colega Musa Besaile.





El Directorio se reunirá nuevamente el 14 de septiembre y analizará la situación del parlamentario, conforme al curso de las investigaciones que sobre este caso adelanta la Corte Suprema de Justicia; no se descarta que ese día Andrade presente su renuncia voluntaria.





El senador huilense está siendo investigado en el marco del escándalo de corrupción de la Rama Judicial, por el supuesto pago de coimas a magistrados de la Corte para favorecer un proceso en su contra, el del préstamo que recibió del cerebro del desfalco a Cajanal.



