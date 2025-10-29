Histórico: Colombia se convierte en epicentro de debate global sobre derechos humanos

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ha elegido a Bogotá como sede de su 42º congreso trienal, un encuentro que reunirá del 27 al 31 de octubre de 2025 a más de 200 defensores y defensoras de derechos humanos provenientes de todos los continentes. Durante cinco días, la capital colombiana se convertirá en un espacio de reflexión y acción frente a los profundos desafíos que enfrenta la humanidad en materia de justicia, democracia y sostenibilidad.

La cita llega en un contexto internacional alarmante. Las guerras en Ucrania y Sudán, el genocidio en Gaza y el resurgimiento de un nuevo bloque autoritario han puesto en jaque las libertades más básicas. Derechos como la libertad de manifestación, la igualdad, el acceso a la justicia y la protección del medio ambiente sufren un preocupante deterioro en distintas regiones del planeta. Frente a este panorama, la FIDH y sus 188 organizaciones de 116 países hacen un llamado a fortalecer la cooperación global en defensa de los valores democráticos.

Para la organización, “la defensa de los derechos humanos comienza sobre el terreno, lo más cerca posible de las víctimas, documentando las violaciones y exigiendo la rendición de cuentas a los Estados, actores no estatales, empresas e individuos”. Esta filosofía guiará las discusiones del congreso, que buscará diseñar estrategias conjuntas frente a la impunidad y las nuevas formas de represión política y social.



Colombia, elegida por su papel en la construcción de paz

La decisión de realizar el congreso en Colombia tiene un profundo valor simbólico. Cada edición se celebra en una región distinta, reflejando la diversidad del movimiento por los derechos humanos. En esta ocasión, la FIDH destaca que el país “representa tanto los desafíos como las oportunidades de los procesos de paz, la justicia climática, la migración, los derechos de los más vulnerables y la justicia transicional”.

Aunque Colombia ha avanzado en su camino hacia la reconciliación, los altos niveles de violencia, las amenazas a líderes sociales y los conflictos territoriales siguen siendo un recordatorio de que la paz es un proceso en construcción. Por ello, Bogotá se proyecta como un símbolo de resiliencia y un punto de encuentro ideal para fortalecer los lazos entre organizaciones locales e internacionales comprometidas con la reparación y la no repetición.



Un foro para repensar la justicia global

El congreso incluirá el foro público “Actuar para un mundo sostenible, derechos universales y sociedades justas”, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre. Este espacio abordará temas centrales como la defensa de la democracia y la paz, la lucha contra el populismo y la violencia de género, la desinformación y el impacto de las nuevas tecnologías, así como la justicia climática, las economías alternativas, la corrupción y el crimen organizado.



Entre los participantes se esperan relatores especiales de la ONU, expertos en justicia transicional y académicos reconocidos internacionalmente, quienes debatirán sobre cómo revitalizar la defensa de los derechos humanos en un escenario global marcado por la polarización y la desigualdad.

Con este encuentro, la FIDH busca reafirmar su compromiso con un principio esencial: la construcción de un orden internacional basado en la dignidad, la justicia y la igualdad, pilares fundamentales para garantizar sociedades más libres, justas y sostenibles.