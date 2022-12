Holcim niega estar involucrada en el ‘cartel del cemento’

Frente a la sanción por $54 mil millones de pesos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso a Holcim (Colombia) por el delito de cartelización empresarial y fijación de los precios del cemento junto a Argos y Cemex, Holacim señaló que no comparte esta primera decisión y que entregó de forma oportuna pruebas contundentes que demuestran que estas conductas anticompetitivas nunca existieron.



La empresa reiteró que no ha incurrido en actividad o práctica corporativa alguna que pudiese ser cuestionada desde el punto de vista legal o ético.



"Holcim es una compañía que se apega a las regulaciones y marcos legales que aplican en los países donde opera, y además cuenta con un completo y maduro programa de cumplimiento de las normas de libre competencia, actuando bajo los más altos estándares de conducta empresarial y principios éticos corporativos, que la han convertido en un referente a nivel global", manifestó la cementera.



Así mismo Holcim advirtió que interpondrá los recursos administrativos y acciones judiciales a que tiene derecho, considerando que en esta primera decisión, "no hay un solo elemento que permita afirmar y demostrar que ha incurrido en alguna práctica anticompetitiva".