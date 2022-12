Hombre que mató a la niña Génesis Rúa atacó a su exesposa a bala hace pocos meses

Adolfo Enrique Arrieta, el hombre acusado de matar y quemar a la niña Génesis Rúa, le habría hecho disparos a su exesposa hace pocos meses, hecho por el cual ella lo abandonó junto a sus hijos. Así lo aseguró Duvia Ospina, vecina del sector en declaraciones BLU Radio.



“Hacía como de dos a tres meses ellos estaban separados, por qué él dizque le hizo dos tiros a ella. No sabemos por qué le hizo eso a esa esposa. Ella se le fue con sus hijos. Hasta ahí, no sabemos más y hasta ahora este caso. Era un señor que todos conocíamos y era un hombre de bien. No sabemos qué fue lo que le pasó”, dijo la mujer.



Ospina habló de la tristeza que se respira en la población por el aterrador acto de violencia contra la niñez.



“Desde que nació yo conocía a la niña y la estaba viendo crecer aquí en el barrio. Una niña muy querida de todos aquí. Salió para donde la tía pero nunca llegó. El señor [Adolfo Arrieta] como que la llamó enseguida para allá”, declaró la mujer.



“Es muy duro para todo el pueblo”, sostuvo la vecina.



Lo declarado por la vecina encuadra con las afirmaciones hechas también en BLU Radio por el director seccional de la Fiscalía en Magdalena, Vicente Guzmán, quien aseguró que el acusado manifiesta un perfil violento y agresivo.



Escuche completo este informe:





