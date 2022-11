¿Hora de decir adiós? Foo Fighters se pronuncia sobre rumores de separación

Las versiones sobre el final de la banda liderada por Dave Grohl surgieron luego de un curioso mensaje que los músicos escribieron en Internet; la difusión masiva de una entrevista que el baterista Taylor Hawkins concedió el pasado enero alimentó los rumores, por lo que cientos de fans creyeron la falsa noticia.

En la conversación el artista comentó que la banda estaba en un “descanso indefinido (…) estamos en un ‘ihateus’ indefinido. Lo llamamos ‘ihateus’ no porque no nos queramos, o porque no deseemos hacer música juntos. Hicimos tanto en los últimos cinco o seis años y como grupo podríamos ir al estudio mañana y divertirnos tanto como siempre, pero creo que el mundo necesita un descanso de nosotros por un tiempo”.

Official band announcement tomorrow night. Stay tuned. — Foo Fighters (@foofighters) March 2, 2016

Sin embargo, el verdadero anuncio emitido por Foo Fighters fue una broma a modo de falso documental que muestra la supuesta incursión de Grohl como solista y el resto de la banda buscando un nuevo vocalista. Al final del video se aclara que no se separan y que nadie iniciará una nueva carrera en la música.