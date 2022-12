Horacio Serpa dijo que no es optimista con que se logre acuerdo entre SÍ y NO

El Senador Horacio Serpa dijo en Bucaramanga que no es optimista con que se logre un acuerdo entre los del sí y el no, pues considera que ya ha pasado tiempo y no ha habido cambio alguno.

“No deseo ser ave de mal agüero, yo deseo que se logren esos acuerdos entre el no y el sí. Pero francamente, ya han pasado dos semanas y no ha ocurrido nada”, dijo.

Además, expresó que se debe tener en cuenta la legitimidad constitucional que tiene el presidente, el congreso, el apoyo internacional departidos y estudiantes, y la democracia callejera porque no se puede perder lo pactado.

"Pero si no se logran en un término prudencial no podemos de ninguna manera abandonar los acuerdos, sino que tenemos que impulsarlos”, agregó.

Por último, aseguró que es su compromiso y el de todos lograr la paz tan anhelada en el país.

Escuche más información en este audio sobre:

-Se conocen más reacciones políticas a las declaraciones del papa Francisco sobre La Paz en Colombia.

-Las víctimas de desplazamiento por minas antipersonal celebraron que el municipio de Nariño haya sido declarado cien por ciento libre de minas, muchos aseguran que podrán volver a sus campos a cultivar.

-El Senador del Partido Conservador Fernando Tamayo se pronunció respecto a los rumores de su muerte que estaban circulando hace poco en las redes sociales.

-En la cárcel modelo de Barranquilla se implementa una nueva estrategia para lograr la sana convivencia entre los reclusos.

-Continúan las investigaciones en el Huila a fin de esclarecer las causas que rodearon la muerte de la menor de 5 años de edad que fue encontrada el jueves anterior en zona rural de Algeciras.

-Estados Unidos detectó un lanzamiento fallido de un misil de Corea del Norte.