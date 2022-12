¿Horario alterno para jardines de 4:00 de la tarde hasta medianoche? Responde Distrito

Xinia Navarro, secretaria Distrital de Integración Social, habló en Mañanas BLU de la propuesta de tener dos horarios diferentes en los jardines infantiles del Distrito. irían desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde y desde las 4:00 de la tarde hasta las 12:00 de la medianoche.

“Estamos hablando de la posibilidad de turnos y extender horarios, que cumplan finalidades diferentes, no todos los padres trabajan de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, hay padres que trabajan en la noche o en la madrugada, lo que implica otro estilo de atención, que no es la misma diurna”, expresó.

Navarro aseguró que en la mayoría de las cosas si a una mujer no le cuidan a su hijo o no tiene con quién dejarlo, simplemente no puede trabajar ni generar su proyecto de vida.

“Lo que la alcaldesa nos pedía era determinar los padres de familia que quieren llevar sus niños al jardín porque necesitan generar unos ingresos y no lo han podido hacer, para que lo puedan realizar y tengamos una oferta de horarios y turnos de acuerdo con las necesidades de la gente”, indicó.

De momento se está analizando la iniciativa con los distintos estamentos para tomar decisiones que, además, se ajusten a la situación del COVID-19.

“La experiencia nos ha mostrado que los Jardines deben tener una ocupación máxima del 25 por ciento, por eso nos tocaría hacer turnos. Pero hay que evaluar muchos factores porque hay algunos padres que también quieren que se mantenga la virtualidad, por ejemplo”, señaló.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.