Ibagué hace alianza con el relleno Doña Juana para transformar escombros en desarrollo sostenible

En medio de la agenda del segundo día de la Cumbre Glocal de Economía Circular, Ibagué dio un paso decisivo hacia la sostenibilidad al anunciar una alianza estratégica con el relleno sanitario Doña Juana, uno de los principales centros de tratamiento de residuos del país. El acuerdo, revelado por la alcaldesa Johana Aranda, busca transformar la gestión de escombros en la ciudad mediante la transferencia de conocimiento técnico y operativo.

La mandataria destacó que este tipo de acuerdos representan el verdadero espíritu del encuentro internacional: pasar de los discursos a los hechos. “Son alianzas como estas las que garantizan que estas cumbres no se queden en palabras, sino que se conviertan en proyectos reales en beneficio de los territorios”, afirmó.

El convenio surge tras una mesa técnica en la que participó la gerente del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, Andrea Pérez Cadavid, quien expuso el modelo implementado en Bogotá para el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. Allí, materiales que antes eran considerados desechos hoy se procesan, clasifican y reutilizan como insumos para obras públicas, reduciendo el impacto ambiental y la extracción de recursos naturales.

“Ibagué enfrenta retos en el manejo de escombros, y esta alianza permite ofrecer una solución viable basada en la experiencia”, explicó Pérez Cadavid, al detallar que en Doña Juana se procesan cerca de 30.000 toneladas mensuales de estos residuos, convirtiéndolos en bases para infraestructura vial y otros proyectos.



Además del componente técnico, el acuerdo también abre la puerta a un enfoque más amplio de economía circular en la ciudad, donde los residuos dejan de verse como un problema y se convierten en oportunidades productivas. Este enfoque cobra mayor relevancia en un contexto donde el volumen de desechos sigue en aumento, como ocurre en Bogotá, donde el relleno recibe entre 6.300 y hasta 9.000 toneladas diarias de residuos ordinarios.

La alianza se enmarca en una cumbre que reúne a representantes de más de 70 países, organismos internacionales y entidades financieras, con el objetivo de impulsar proyectos sostenibles con impacto global desde lo local. Bajo el lema de “acciones locales con impacto global”, el evento busca consolidar a Ibagué como un referente en economía circular.

En ese sentido, la articulación con Doña Juana se convierte en uno de los primeros resultados concretos del encuentro y en una apuesta por modernizar la gestión de residuos en la ciudad. La meta, según la administración municipal, es no solo mejorar la operación de la escombrera, sino también sentar las bases para futuros proyectos de infraestructura sostenible.

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Así, mientras avanzan las discusiones en la cumbre, Ibagué empieza a materializar acuerdos que podrían redefinir su modelo ambiental, apostándole a una transformación donde la basura deje de ser el final del ciclo y se convierta en el inicio de nuevas oportunidades.