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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así opera la planta de biogás en Doña Juana que transforma residuos en energía

Así opera la planta de biogás en Doña Juana que transforma residuos en energía

La planta de biogás de Doña Juana convirtió residuos en energía en 2025, generó 14 millones kWh y redujo 560 mil toneladas de CO2 en Bogotá.

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