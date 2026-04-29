Ibagué restringe celulares en colegios públicos: busca mejorar la educación y la salud mental

Ibagué dio un paso inédito en Colombia al aprobar una medida que limita el uso de celulares y tabletas en colegios públicos, una decisión que busca transformar los entornos educativos y responder a problemáticas como la distracción en clase, el ciberacoso y los riesgos digitales.

El Concejo Municipal avaló el proyecto de acuerdo impulsado por el cabildante Arturo Castillo, con el que se establecen restricciones al uso de dispositivos móviles tanto en las aulas como durante los descansos, especialmente en estudiantes menores de 14 años.

La iniciativa convierte a la capital del Tolima en ciudad piloto a nivel nacional en la regulación del uso de pantallas en el entorno escolar, con el objetivo de fortalecer la concentración, mejorar la convivencia y proteger la salud emocional de niños y jóvenes.

En diálogo con Blu Radio, Castillo explicó que la propuesta surgió tras un análisis conjunto con autoridades educativas, docentes y padres de familia, frente a los efectos que el uso excesivo de dispositivos está generando en los estudiantes. Según relató, el acuerdo busca dar respaldo jurídico a rectores y profesores para incluir estas restricciones dentro de los manuales de convivencia.



El concejal advirtió que los menores están cada vez más expuestos a riesgos digitales, incluidos delitos informáticos, lo que refuerza la necesidad de regular el uso de estos dispositivos en espacios educativos. Además, señaló que organismos internacionales y expertos han alertado sobre impactos negativos como la falta de concentración, trastornos del sueño y dependencia tecnológica.

Bajo esa línea, sostuvo que la medida apunta no solo a mejorar el rendimiento académico, sino también a garantizar el bienestar integral de los estudiantes, en un contexto donde, según mencionó, más de 60 países ya han adoptado restricciones similares frente al uso de pantallas en menores.

El acuerdo también contempla que las instituciones educativas ajusten sus manuales de convivencia para definir el alcance de la medida, mientras que la Secretaría de Educación será la encargada de reglamentar su implementación en articulación con rectores y docentes.

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De forma paralela, la estrategia promueve alternativas para el uso del tiempo libre, como actividades deportivas, culturales y recreativas, con el apoyo del Imdri, buscando fortalecer la interacción social y reducir la dependencia de los dispositivos móviles.

Con esta decisión, Ibagué se posiciona como referente en el país en la discusión sobre el papel de la tecnología en la educación, en medio de un debate global sobre sus beneficios y riesgos en las nuevas generaciones.