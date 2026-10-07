ICBF advierte que garantizará atención a usuarios durante jornada de protesta sindical

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se pronunció frente a la jornada de protesta adelantada por organizaciones sindicales y aseguró que respeta el derecho constitucional a la manifestación pacífica y las garantías de los trabajadores.

Sin embargo, el instituto advirtió que no permitirá acciones de hecho que impidan el ingreso a sus sedes regionales y centros zonales de los funcionarios y colaboradores que decidan continuar con sus labores.

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El ICBF también señaló que no se podrá restringir el ingreso de los usuarios ni realizar acciones que obstaculicen o interrumpan la prestación de los servicios que están a cargo de la entidad.

Instalaciones del ICBF. Cortesía

La institución aseguró que su prioridad es mantener la atención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y garantizar la continuidad de sus servicios en todo el territorio nacional.



El ICBF afirmó además que mantendrá abiertos los espacios de diálogo y concertación con las organizaciones sindicales, al tiempo que señaló que actuará para garantizar los derechos de los usuarios y de los servidores públicos, así como la prestación de los servicios.

Hasta el momento, el sindicato no se ha pronunciado sobre este comunicado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.