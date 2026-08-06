Iglesia católica pide orar por el nuevo Gobierno y llama a la reconciliación nacional

A un día de la posesión presidencial, prevista para este 7 de agosto en Cali, la Iglesia católica hizo un llamado a los colombianos a unirse en oración por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y por los integrantes de su gabinete. El mensaje fue transmitido por el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez.

En su pronunciamiento, el representante de la Iglesia pidió al nuevo Gobierno ejercer su labor inspirado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, retomados por el papa León XIV en su reciente encíclica Humanitas.

Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto: EFE.

"Que realicen su trabajo teniendo muy presentes los principios centenarios no negociables de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad de la persona, el valor del trabajo, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad, el cuidado de la creación, la centralidad de la paz y la fraternidad", afirmó el arzobispo.

El mensaje, inspirado en la Primera Carta de San Pablo a Timoteo, invita a orar por las autoridades para que Colombia pueda vivir en paz y serenidad. El arzobispo pidió además la protección de Cristo Rey, las Tres Cruces, la Virgen de Yanaconas, referentes espirituales de Cali, y Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.



Finalmente, la Iglesia pidió al presidente electo no dejar de trabajar por la paz, la defensa de los derechos humanos y la reconciliación nacional, e insistió en la necesidad de superar los odios y los rencores para avanzar hacia la unidad del país. “Que el señor bendiga al nuevo presidente, y que bendiga nuestro país, y que todos trabajemos por la paz y la concordia”, concluyó monseñor Luis Fernando Rodríguez.

