Impuesto de vehículo no es al uso, sino a la propiedad: Secretaría de Movilidad

La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Constanza García, aseguró en Mañanas BLU que la jornada de Día sin carro y moto de este miércoles 22 de abril será “una jornada que busca unirse a la congregación que hace Naciones Unidas por el Día de la Tierra”, y que, al igual que el Día sin carro y sin moto del pasado jueves 5 de febrero, regirá de 5 a.m. a 7 p.m.



“Esta es una jornada que guarda las mismas características en torno a la restricción de circulación que la anterior jornada, por eso invitamos a que utilicen los 465 kilómetros que se disponen para el uso de la bicicleta para movilizarnos en la ciudad”, dijo García. Lea también: Se viola un derecho fundamental: Fenalco Bogotá sobre Día sin carro



Añadió que “la ley da facultades al alcalde como autoridad de tránsito” para decretar esta segunda jornada del año, y que el Distrito no modificó “el texto que se hizo en la consulta del año 2000; en base a esas facultades el alcalde mayor y secretaria de movilidad” hicieron el decreto para este día.



“La consulta popular no exime que las autoridades puedan desarrollar otras jornadas pero sí garantiza que todos los años se haga esta jornada”, señaló.



Respecto a las tutelas que buscan negar la posibilidad de desarrollar este segundo Día sin carro en Bogotá, declaró: “estamos atentos a las decisiones que se tomen en el tema jurídico”, que se darían a conocer este martes 21 de abril. Lea también: Día sin carro y sin moto de este miércoles en Bogotá podría ser cancelado



“El impuesto que se paga de vehículos no es al uso sino a la propiedad, el hecho generador de ese impuesto está tazado al valor del vehículo fijado por el Ministerio de Transporte, por eso no hay relación en torno a acceder a descuentos por el Día sin carro, pues es un impuesto por ley a la propiedad”, expuso.



Finalizó invitando a la ciudadanía a “consultar el Decreto 137, para que conozcan las excepciones de restricción de circulación durante la jornada, como las motocicletas usadas para domicilios y otras, como al transporte especial, transporte público, carrosas fúnebres, caravana presidencial, entre otras”.