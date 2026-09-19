Incautan 190 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando avaluados en $2.300 millones en Nariño

Las autoridades incautaron 190.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en zona rural del municipio de Ipiales, Nariño. La mercancía estaría avaluada en más de 2.300 millones de pesos.

El operativo fue adelantado por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 3, unidad de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La operación se produjo a partir de información de inteligencia que alertó sobre el movimiento de un vehículo que, al parecer, transportaba mercancía de contrabando. Las tropas se desplazaron hasta la vereda Cárdenas, donde realizaron la verificación del automotor. Durante el procedimiento, el conductor no presentó la documentación necesaria para acreditar la legalidad de la carga.

En la inspección fueron encontradas 239 cajas que contenían 190.000 cajetillas de cigarrillos, cuyo valor comercial, según las autoridades, superaría los 2.300 millones de pesos. De acuerdo con la información entregada por el Ejército, la mercancía sería, al parecer, propiedad de la Estructura Comandos de Frontera, grupo armado que delinque en esta zona del país.



Las autoridades también indicaron que el cargamento habría sido movilizado a través de la frontera entre Colombia y Ecuador y que posteriormente sería trasladado hacia países del sur del continente para su comercialización.

Durante el procedimiento se presentó, además, una situación con habitantes de la zona. Según el Ejército, un grupo de pobladores rodeó a los soldados y habría protagonizado acciones violentas contra ellos. Posteriormente, estas personas se habrían llevado el vehículo en el que era transportado el cargamento.