Incautan más de 1,8 toneladas de cocaína en operativos simultáneos: así los descubrieron

Los operativos, adelantados por la Policía en Antioquia, Cauca, La Guajira y Huila, dejaron cuatro personas capturadas y la inmovilización de cuatro vehículos utilizados para el transporte del estupefaciente. Las acciones fueron lideradas por la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), que intensificó los controles en corredores considerados clave para el movimiento de droga hacia diferentes regiones del país.

El golpe más significativo se registró en Antioquia, sobre la vía La Pintada–Bolombolo, donde uniformados localizaron una camioneta abandonada que, al ser inspeccionada, contenía 692 kilogramos de cocaína. Según las autoridades, el cargamento habría sido dejado por sus ocupantes para evadir los controles policiales. Esta droga tendría una distribución estimada de más de 680.000 dosis en Medellín y afectaría las finanzas criminales en cerca de 4.000 millones de pesos.

En el departamento del Cauca, las autoridades capturaron a un hombre que transportaba aproximadamente 500 kilogramos de cocaína ocultos en un tractocamión cargado con chatarra. La droga estaba escondida mediante la modalidad de caleta y era movilizada por la ruta Ipiales–interior del país, uno de los corredores más utilizados para el tráfico de grandes cargamentos.

Otro operativo se desarrolló en La Guajira, específicamente en el peaje Ebanal, sobre la vía Palomino–Riohacha. Allí fue capturada una persona que transportaba 575 kilogramos de cocaína escondidos en un doble techo de un tractocamión. El cargamento tenía como destino el municipio de Uribia y representaría pérdidas cercanas a 3.737 millones de pesos para las organizaciones criminales.



Por otra parte, en la vía Mocoa–Pitalito, en el departamento del Huila, dos personas fueron detenidas cuando transportaban 43 kilogramos de cocaína ocultos dentro de cuatro llantas de una camioneta. Este caso evidenció nuevas modalidades utilizadas por las redes narcotraficantes para camuflar la droga en vehículos particulares.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Jair Alonso Parra, aseguró que estos resultados reflejan la capacidad operativa de la institución para afectar directamente las estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico.

“Este contundente resultado operacional demuestra la capacidad institucional para golpear de manera directa las estructuras del narcotráfico. Estamos intensificando los controles en las vías nacionales para cerrar el paso a estas economías ilegales y evitar que la droga llegue a su destino final”, afirmó el oficial.

