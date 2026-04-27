Incidente técnico obligó a cancelar despegue de avión Hércules FAC en San José del Guaviare

Un incidente técnico registrado en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana obligó a cancelar una maniobra de despegue en el Aeropuerto Jorge Enrique González Torres, en San José del Guaviare, sin que se reportaran personas lesionadas ni una situación de emergencia.

El hecho ocurrió en una aeronave tipo Lockheed C-130 Hercules con matrícula FAC 1018, que se encontraba lista para iniciar operación aérea desde la terminal de San José del Guaviare.

Avión hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana / Foto: AFP

De acuerdo con información preliminar, durante las verificaciones previas al vuelo se detectó una falla menor, lo que llevó a suspender la maniobra de despegue como medida preventiva. Tras la novedad, técnicos especializados inspeccionaron la aeronave para comprobar el estado de sus sistemas y establecer las condiciones necesarias antes de retomar cualquier operación.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que la aeronave no alcanzó a despegar y aclaró que el episodio no fue catalogado como una emergencia aérea, sino como una situación técnica controlada dentro de los protocolos de seguridad operacional.