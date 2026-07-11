Indalecio Dangond Baquero es designado por Abelardo De La Espriella como ministro de Agricultura

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció el nombramiento de Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, cartera en la que, según dijo, buscará impulsar medidas orientadas al fortalecimiento del campo colombiano.

Dangond, de 62 años y nacido en Barranquilla, es administrador de empresas, con una trayectoria cercana a los 40 años en financiamiento agropecuario y desarrollo rural. Hasta ahora hacía parte del equipo encargado del proceso de empalme en el sector y es considerado uno de los principales asesores del presidente electo en asuntos agrarios.

Entre las prioridades anunciadas por De La Espriella para su gestión se encuentra la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la formalización de los títulos de propiedad rural y la construcción de nuevos distritos de riego.

Además, el plan contempla la realización de un nuevo censo nacional agropecuario, la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural para promover el relevo generacional en el campo y un programa inicial para sustituir 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito mediante proyectos de palma en Tumaco y cacao en Tibú. También se plantea flexibilizar el acceso al crédito y ampliar la asistencia técnica para pequeños productores.



Dangond ha ocupado distintos cargos públicos y privados relacionados con el sector agropecuario. Fue asesor del Ministerio de Agricultura en la implementación del esquema de seguros agropecuarios, asesoró la Presidencia del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), trabajó en proyectos de desarrollo rural y, desde 2020, lidera la empresa Credifomento, dedicada al acompañamiento de pequeños agricultores y ganaderos.

El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia.



Por eso he designado a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro.



Trabajaremos para… pic.twitter.com/6298oj47B7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 11, 2026

Al anunciar la designación, el presidente electo aseguró que el objetivo de su Gobierno será devolverle al campo un papel central en el desarrollo económico del país. A través de su cuenta de X afirmó que buscará garantizar a los productores rurales títulos de propiedad, acceso al crédito, asistencia técnica, tecnología, sistemas de riego y nuevos mercados, con el propósito de fortalecer el emprendimiento rural, aumentar la producción nacional y mejorar la seguridad alimentaria.

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