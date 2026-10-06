Ingenieros piden frenar Aerocafé por dudas sobre excavaciones; Patrimonio Autónomo niega fallas

La Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles (SCIC) encendió las alarmas por la ejecución de la primera etapa de Aeropuerto del Café y pidió un “alto en el camino” ante los recientes hallazgos relacionados con las excavaciones de los taludes.

El gremio solicitó la suspensión preventiva de la ejecución contractual y reclamó total transparencia antes de comprometer nuevos recursos públicos.

Publicidad

La controversia se originó tras conocerse que el Consorcio Aeropuerto del Café SK habría establecido, después de varios meses de revisión, que algunas excavaciones previstas inicialmente con una profundidad de ocho metros tendrían que alcanzar los 15 metros.

Para la SCIC, esta situación genera interrogantes sobre la planeación del proyecto, pues durante el proceso licitatorio se había señalado que los estudios y diseños contaban con las revisiones y avales correspondientes.



La sociedad gremial cuestionó cómo, después de seis meses de revisión por parte del contratista, pueden aparecer situaciones que eventualmente tendrían impacto sobre los diseños, costos, plazos, licencias ambientales y cantidades de obra.

Mediante un pronunciamiento público firmado por su representante legal, Claudia Pilar Calderón Acuña, la SCIC planteó un cuestionario de 11 puntos.

Publicidad

El gremio pidió establecer cuáles son exactamente las falencias encontradas en los estudios, quién elaboró y aprobó los diseños, qué firmas otorgaron los avales, cuál es el fundamento técnico para pasar de ocho a 15 metros de excavación y quién asumiría los eventuales mayores costos y modificaciones contractuales.

La SCIC insistió en que primero debe existir claridad técnica antes de avanzar con nuevos desembolsos.

Publicidad

La sociedad también advirtió que no deberían realizarse desembolsos de recursos públicos ni anticipos sustentados en estudios que, según su planteamiento, están bajo cuestionamiento.

A su juicio, continuar sin resolver estas inquietudes podría generar mayores costos para el Estado y los ciudadanos, además de eventuales modificaciones contractuales o controversias jurídicas.

No obstante, aclaró que su posición no pretende frenar el desarrollo de Aerocafé, sino blindar el proyecto frente a posibles problemas técnicos, financieros y jurídicos que puedan comprometer su futuro.

Publicidad

Patrimonio Autónomo responde

Frente a estos cuestionamientos, el Patrimonio Autónomo de Aerocafé emitió un comunicado en el que negó que existan “fallas de diseño” o modificaciones estructurales imprevistas en la Etapa I del proyecto.

La entidad sostuvo que las versiones difundidas sobre supuestas inconsistencias obedecen a una interpretación equivocada de los datos topográficos y contractuales.

Publicidad

Según el Patrimonio Autónomo, la cota de rasante del proyecto no ha sido modificada y conserva el ajuste de ocho metros establecido desde los diseños de 2012.

La entidad explicó que las referencias a cortes de 15 metros no corresponden a una excavación adicional no prevista, sino a los movimientos de tierra necesarios para alcanzar la cota aprobada, teniendo en cuenta la irregularidad natural del terreno.

El comunicado señala que el proyecto contempla cortes que pueden ir desde tres hasta 32 metros y que los cerca de 5,8 millones de metros cúbicos de excavación están incluidos dentro de las estructuras de contención y el alcance de la obra.

Publicidad

La entidad también defendió la calidad de los estudios y diseños. Aseguró que estos cuentan con las respectivas validaciones y recordó que la Unión Temporal conformada por AERTEC y KPMG revisó en 2020 la idoneidad de los estudios para iniciar el proceso licitatorio.

Posteriormente, según el comunicado, los estudios alcanzaron su cierre técnico y aprobación definitiva por parte de la Unidad de Gestión el 24 de julio de 2024.

Publicidad

Otro de los puntos en disputa es la información disponible durante la licitación.

Mientras la SCIC pregunta por las condiciones bajo las cuales fueron elaborados y aprobados los diseños, el Patrimonio Autónomo sostiene que toda la información técnica, geológica, hidrológica y geotécnica estuvo disponible para los oferentes en el denominado cuarto de datos.

Allí, según la entidad, estaban incluidos aspectos relacionados con la complejidad del terreno, como la presencia de cenizas volcánicas y esquistos grafitosos.

Publicidad

Sobre el avance contractual, el Patrimonio Autónomo aseguró que Aerocafé no presenta retrasos y que actualmente se encuentra en la fase de preconstrucción, prevista hasta el 12 de febrero de 2027.

Al tratarse de un contrato a precio global fijo, explicó que durante este periodo el consorcio constructor SK puede realizar, con su propia consultoría, los ajustes operativos internos que considere necesarios, siempre bajo la validación de la interventoría, a cargo del Consorcio Aerointegral JPS4.

Publicidad

El Patrimonio Autónomo reiteró finalmente que Aerocafé cuenta, según su posición oficial, con las condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales para hacerse realidad.

Además, anunció que la vocería sobre los aspectos técnicos y de ejecución del proyecto será emitida exclusivamente de manera conjunta por la Dirección Técnica y la Gerencia del Patrimonio Autónomo.