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Aerocafé inicia obras por tercera vez: fase inicial no incluye torre ni terminal de pasajeros

El proyecto está estipulado para desarrollarse hasta 2023 y cuenta con una inversión que supera los 634 millones de pesos.

Aeropuerto del café.jpg
Aeropuerto del café.
Foto: Inficaldas.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

El proyecto Aerocafé vuelve a ponerse en marcha. Ya está lista el acta de inicio de obras, con fecha de arranque el próximo 14 de abril y un plazo de ejecución de 44 meses, lo que proyecta su finalización para el 12 de febrero de 2030.

La inversión supera los 634 millones de pesos y corresponde a una fase inicial que contempla la construcción de una pista corta, diseñada para la operación de aeronaves pequeñas en vuelos nacionales.

Meses atrás, el gerente del proyecto, Fernando Merchán, explicó que este alcance incluye, además de la pista, la estación de bomberos aeroportuarios y otras obras necesarias para la operación básica. Sin embargo, precisó que esta etapa no contempla la construcción de la torre de control ni de una terminal de pasajeros; es decir, no habrá, por ahora, salas de espera, bandas para entrega de equipaje, zona comercial ni mostradores de aerolíneas.

Este nuevo comienzo marca la tercera vez que se da inicio a las obras de Aerocafé. Los dos intentos anteriores no lograron consolidarse.

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En enero de 2005 se registró el primer inicio de obras, con movimientos de tierra y construcción de terraplenes. Sin embargo, los trabajos se suspendieron años después, sin que el proyecto avanzara a una fase operativa.

Posteriormente, en 2021, se anunció un nuevo arranque. En esa etapa se realizaron excavaciones y traslado de material, pero meses después las labores volvieron a detenerse.

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Con este tercer inicio, el proyecto retoma su ejecución en una fase inicial orientada a habilitar la operación básica de aeronaves en la región.

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