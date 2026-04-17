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Invima lanza alerta por café fraudulento que promete bajar de peso y se vende con registros falsos

El producto se vende en redes sociales con supuestos beneficios para la salud, pero no cuenta con autorización sanitaria ni respaldo científico, según la autoridad.

Invima lanza alerta por famoso café fraudulento que promete bajar de peso
Este café puede causar graves consecuencias en su salud.
Foto: Invima y Freepik
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en Colombia tras identificar la comercialización de un producto que promete bajar de peso y ofrecer múltiples beneficios para la salud, pero que en realidad no cuenta con autorización oficial.

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Se trata del “Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten”, el cual estaría siendo distribuido de forma fraudulenta, principalmente a través de internet.

La advertencia surge luego de denuncias ciudadanas y acciones de inspección, vigilancia y control, en las que se evidenció que el producto utiliza registros sanitarios falsos para engañar a los consumidores.

Invima alerta por comercialización ilegal de Café Verde Orgánico
Invima alerta por comercialización ilegal de Café Verde Orgánico.
Foto: Invima

Invima advierte sobre registros sanitarios falsos

De acuerdo con la alerta No. 87 de 2026, el producto presenta una notificación sanitaria (NSA-1932041-2020) y un registro (RTCA5388602) que no han sido otorgados por el Invima, lo que confirma su carácter ilegal en el país.

Esto implica que el producto no ha sido evaluado ni aprobado bajo los estándares de calidad y seguridad exigidos en Colombia, incumpliendo la normatividad vigente para alimentos y bebidas.

Promesas engañosas: dicen que baja de peso y mejora la salud

El Invima también alertó sobre la publicidad engañosa que acompaña a este producto. En diferentes plataformas digitales, el “Café Verde Orgánico” es promocionado como un “quemador de grasa” y se le atribuyen propiedades que no cuentan con respaldo científico ni autorización sanitaria.

Entre las afirmaciones que se difunden, se encuentran:

  • Reducción de peso y quema de grasa
  • Disminución del colesterol y triglicéridos
  • Fortalecimiento del sistema inmunológico
  • Eliminación de la gastritis
  • Regeneración de la flora intestinal

La entidad recordó que este tipo de declaraciones están prohibidas para alimentos, ya que pueden inducir a error y hacer creer que se trata de un producto con efectos medicinales.

Otro aspecto clave es que este café no ha sido aprobado como suplemento dietario ni como producto fitoterapéutico. Por lo tanto, su comercialización bajo estas categorías también incumple la normativa sanitaria.

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Esto significa que no hay garantías sobre su composición, origen ni efectos en el organismo, lo que representa un posible riesgo para la salud de los consumidores.

Recomendaciones del Invima para evitar riesgos

Ante este panorama, el Invima emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía con el fin de prevenir afectaciones:

  • Abstenerse de comprar el producto mencionado en la alerta
  • Suspender su consumo de inmediato si ya fue adquirido
  • Verificar los registros sanitarios en canales oficiales
  • Desconfiar de productos con promesas de resultados rápidos o milagrosos

Además, la entidad solicitó a autoridades locales y establecimientos comerciales retirar el producto del mercado y reforzar las acciones de control.

El Invima reiteró el llamado a los colombianos para informarse a través de sus canales oficiales y consultar siempre la legalidad de los productos antes de consumirlos, como una medida clave para proteger la salud.

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