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Blu Radio  / Salud  / Invima lanza alerta por popular producto de skin care que promete rejuvenecer la piel

Invima lanza alerta por popular producto de skin care que promete rejuvenecer la piel

Autoridades sanitarias advierten sobre un artículo de belleza vendido en línea sin aval oficial, que podría representar riesgos para la salud de quienes lo usan.

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