Inhabilidad de 4 años es un castigo a la buena gestión: Germán Varón

El senador Germán Varón dijo en Blu Radio que la iniciativa que busca inhabilitar al vicepresidente Germán Vargas Lleras para que sea candidato a la Presidencia en 2018 busca castigar el buen desarrollo de una gestión.



“Considerar que cuando una persona ha cumplido se vuelve un problema. No necesariamente es el reconocimiento a una labor. Legislar en ese sentido tiene nombre propio y atenta contra un principio institucional y es que uno legisla par que las instituciones funcionen, independientemente de quién esté al frente de ellos”, dijo.



El senador agregó que no cree que la propuesta del senador del Partido de La U Armando Benedetti prospere en el Congreso de la República.



“Me rehúso a creer que en semejante reforma vayan a utilizar semejante estrategia para acabar con la posibilidad de una persona”, indicó.



El senador dijo que inhabilitar a un funcionario por cuatro años “resulta absurdo porque sale del contexto de lo que hace un funcionario en su gestión”.



En medio del debate de la reforma de equilibrio de poderes, se propuso que el vicepresidente de la República tenga una inhabilidad de 4 años si quiere lanzarse como candidato a la Presidencia.



El senador de La U Armando Benedetti, dijo que quiere “volver a la lógica de las cosas porque si se quiere acabar el ‘articulito’ de la reelección para acabar con el desequilibrio, pues así se vuelve a la Constitución de 1991 y en ésta se establecía que el vicepresidente no se podría presentar como candidato para el siguiente periodo; yo estoy volviendo a la lógica de las cosas”.



“Yo no estoy legislando para Vargas Lleras o en contra de Vargas Lleras, lo que pasa es que el caso de Vargas no ayuda a tener unas alertas de lo que viene ocurriendo, pues tiene dos ministerios y mucho poder. Lo mejor es que todos seamos iguales ante la ley y todos tengamos iguales posibilidades ante cualquier aspiración electoral”, dijo Benedetti.