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Inician alimentación complementaria para caimanes llaneros en parque agroecológico de Casanare

La medida hace parte del plan de recuperación, conservación y liberación de la especie. Las autoridades informaron que los ejemplares también cuentan con condiciones naturales para obtener alimento y continuarán bajo seguimiento técnico.

Caimanes llaneros.jpg
Caimanes llaneros.
Foto: WCS.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Las autoridades ambientales iniciaron este jueves el proceso de alimentación complementaria para los caimanes llaneros que permanecen en el Parque Agroecológico Merecure, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Trabajo para la Recuperación, Conservación y Liberación de esta especie.

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La actividad se desarrolla de manera articulada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, autoridades ambientales, organizaciones aliadas y las entidades que hacen parte del Programa de Conservación del Caimán Llanero.

De acuerdo con los reportes técnicos, los ejemplares cuentan con condiciones naturales que les permiten complementar su alimentación. Sin embargo, las entidades encargadas del seguimiento determinaron realizar jornadas adicionales de alimentación durante los próximos días con el propósito de fortalecer las condiciones de manejo y bienestar de los animales mientras avanzan las demás acciones previstas en el plan de trabajo.

El Ministerio de Ambiente explicó que la medida tiene en cuenta las características biológicas del caimán llanero, una especie propia de la Orinoquia colombiana. Al tratarse de un reptil de sangre fría y de metabolismo lento, puede permanecer varios días sin requerir alimento.

Las autoridades señalaron que continuarán implementando medidas orientadas al manejo, recuperación y conservación de la especie, en el marco de las estrategias definidas para su protección y eventual liberación.

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