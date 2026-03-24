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Blu Radio  / Nación  / Inspectores del MinTrabajo podrían suspender a presuntos acosadores laborales y sexuales

Inspectores del MinTrabajo podrían suspender a presuntos acosadores laborales y sexuales

La medida es parte de un paquete de herramientas con las que el Ministerio del Trabajo busca darle 'dientes' a los inspectores laborales y forzar el cumplimiento de la reforma laboral.

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