Integración Tigo–Movistar: sindicato denuncia presiones laborales y riesgo de despidos en Colombia

La integración empresarial entre Tigo y Movistar en Colombia continúa generando controversia, esta vez por cuenta de las medidas cautelares y las denuncias del sindicato Unitratel sobre presuntas irregularidades en procesos de retiro de trabajadores. Así lo expuso Doralba Hernández, presidenta de la organización sindical, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde advirtió sobre impactos laborales derivados de la fusión en el sector de telecomunicaciones.

Hernández explicó que las medidas cautelares responden a los efectos que ha traído la integración, especialmente en materia de empleo. “Producto de esta integración (…) los trabajadores también somos un grupo de interés y una de las aristas que no se contempló (…) es hacer una optimización de gastos operativos (…) pero el daño lo hace con la fuerza laboral”, afirmó.

Según la dirigente sindical, una de las principales preocupaciones es la implementación de planes de retiro que, en la práctica, no serían voluntarios. “Movistar lanzó unos planes de retiro voluntario que no son tan voluntarios (…) al trabajador le llega un correo, lo citan, le dan una cifra (…) y le dicen que aproveche en este momento porque después va a ser peor”, señaló.



Denuncias por presunto “modus operandi” en retiros laborales

De acuerdo con Hernández, desde la seccional de Risaralda se han documentado prácticas que buscarían evitar la autorización de despidos colectivos por parte del Ministerio de Trabajo. “Es una manera en la que (…) encuentran cómo hacerle una ‘esguince’ a la ley y retirar muchos trabajadores sin necesidad de ir al Ministerio”, sostuvo.

La presión, explicó, se ejercería de forma escalonada dentro de la estructura organizacional. “Los jefes empiezan a abordar a los trabajadores de manera individual (…) inclusive a unos los presionan (…) a decirle que aproveche esa oferta económica”, indicó.



Más de 1.000 empleos en riesgo

Aunque no existen cifras oficiales por parte de la empresa, el sindicato estima una reducción significativa de la planta laboral. “Ellos hablan de que necesitan disminuir en un 30% los empleados (…) estamos hablando de más de 1000 trabajadores”, advirtió Hernández, quien también mencionó que los más afectados serían empleados con beneficios extralegales provenientes de empresas como UNE y Edatel.



Movistar y Tigo se fusionan Foto: Movistar, Tigo

Frente a este panorama, Unitratel anunció acciones conjuntas con otras organizaciones sindicales. “Estamos convocando a todos los sindicatos del grupo empresarial (…) el Ministerio de Trabajo (…) se comprometió a convocar a Millicom para que asista a unas mesas de diálogo social”, afirmó.



Impacto en usuarios y acceso a servicios

La dirigente también alertó sobre efectos en la prestación del servicio de telecomunicaciones, señalando desconexión en algunas regiones tras decisiones empresariales. “Hoy están desconectando poblaciones completas (…) es un derecho que te habilita el acceso a otros derechos”, concluyó.

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