Interferencia de grupos armados en elecciones de JAC sería incumplimiento en negociaciones: Gobierno

A través de un comunicado, la Consejería Comisionada de Paz reiteró que las elecciones de Juntas de Acción Comunal, programadas para el domingo 26 de abril, “constituyen un ejercicio legítimo y necesario de democracia comunitaria que el Estado colombiano reconoce, protege y garantiza”.

“Ningún actor armado, independientemente de si se encuentra o no en procesos de diálogo con el Gobierno nacional, debería interferir, condicionar, coaccionar ni instrumentalizar dichas elecciones bajo ninguna circunstancia”, subrayan en un comunicado.

En ese sentido, el Gobierno fue enfático en señalar que cualquier intento de presión, restricción, amenaza o acto de violencia contra candidatos, líderes comunales o comunidades será considerado una grave violación a los compromisos adquiridos en los procesos de paz.

“La Consejería advierte que tales acciones serán entendidas como un incumplimiento de los compromisos pactados en los respectivos espacios de diálogo, con las consecuencias que ello conlleva para los procesos de negociación”, indicaron.



El Gobierno anunció además que, a través de las instancias competentes, acompañará y supervisará el desarrollo de las elecciones comunales en los territorios, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad para el pleno ejercicio democrático.

Asimismo, la Mesa Nacional de Seguridad con los Organismos de Acción Comunal continuará siendo el espacio de análisis, seguimiento y evaluación de las garantías durante todo el proceso electoral.

“La participación democrática de las comunidades en la elección de sus representantes en las Juntas de Acción Comunal es esencial para la paz territorial. Confiamos en que todos los actores con quienes adelantamos procesos de diálogo honrarán sus compromisos y contribuirán activamente a que las comunidades colombianas puedan ejercer libremente su derecho al voto”, concluyeron.