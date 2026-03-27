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Blu Radio  / Nación  / Interferencia de grupos armados en elecciones de JAC sería incumplimiento en negociaciones: Gobierno

Interferencia de grupos armados en elecciones de JAC sería incumplimiento en negociaciones: Gobierno

La Oficina del Alto Comisionado de Paz advirtió que ningún grupo armado ilegal, esté o no en conversaciones con el Gobierno, debe interferir en las elecciones de Juntas de Acción Comunal, programadas para el próximo 26 de abril.

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