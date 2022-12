Invitamos a votar sin miedo: expresidentes que acompañan comicios en Venezuela

Los expresidentes invitados por la Mesa de Unidad Democrática para acompañar las elecciones legislativas, invitaron a los venezolanos a volcarse a las urnas y a ejercer su derecho al sufragio sin ningún temor.



Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, expresó su deseo para que las elecciones se den en un marco democrático y de paz, y rechazó que el gobierno de Nicolás Maduro rechazara las misiones de observación internacional a los comicios. (Vea además: Pastrana no tiene autoridad moral para ser veedor: Defensor venezolano ).



“Tristemente el Gobierno no aceptó misiones de observación internacional, vea la carta del secretario de la OEA que son 18 páginas en las que se hace una evaluación preelectoral de temas que podrían afectar este proceso (…) Invitamos a los venezolanos a que voten, voten en paz, que sea una fiesta democrática en seguridad y que todos los venezolanos puedan votar y por eso hemos insistido en que Leopoldo tiene que votar, Ceballos tiene que votar, que voten y todos los votos sean contados”, dijo Pastrana.



A su turno, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, indicó que este proceso no ha ofrecido las mismas garantías a simpatizantes del régimen como a miembros de la oposición. (Vea además: Maduro llama 'basurita' a Rajoy por artículo sobre elecciones en Venezuela) .



“Este es un proceso que no ha sido libre, equitativo y transparente, desde el uso y abuso de recursos del estado en medios de comunicación de parte del régimen, hasta las otras trampas desde la clonación de la sigla de la oposición para generar confusión en la papeleta hasta la prohibición de postular candidaturas relevantes como Machado y Ceballos”, dijo el boliviano.



Por su parte, Laura Chinchilla, exmandataria de Costa Rica aseguró que hablar de observación es “ilusorio” pero que “si el pueblo venezolano vota vota sin temor alguno y sobre la base de su conciencia esos resultados pueden dar un mensaje muy poderoso que nadie lo podrá detener”.