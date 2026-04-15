Irene Vélez: “México no se ofreció a recibir hipopótamos”

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que México no recibirá hipopótamos provenientes de Colombia y desmintió versiones sobre un posible traslado a ese país. A través de su cuenta en X, la funcionaria fue enfática y dijo que “México no se ofreció a recibir hipopótamos”

Vélez explicó que desde 2024 existe una respuesta oficial en la que el Gobierno mexicano indicó que “no considera viable la traslocación a México de los ejemplares”. Además, señaló que ese país había planteado condiciones adicionales, como que los animales debían haber nacido en cautiverio.

Imagen de las autoridades. Avistamiento de Hipopótamos en Barrancabermeja

La ministra también recordó que cualquier traslado internacional depende de permisos tanto de Colombia como del país de destino. “Únicamente con la autorización expresa de la autoridad del país de ingreso es posible hacer un movimiento internacional de hipopótamos”, indicó.

Pese a la negativa de México, Vélez afirmó que Colombia continúa buscando alternativas. “No significa que hayamos dejado de intentarlo”, escribió, al referirse a las gestiones que se adelantan con otros países y centros que podrían recibir a los animales.



Dentro de esos acercamientos, la funcionaria confirmó contactos recientes con India. “Hemos logrado una reunión con la Embajada de la India en Colombia”, señaló, como parte de la estrategia para encontrar opciones de traslado.

Finalmente, Vélez indicó que el país cuenta con protocolos definidos para el manejo de los hipopótamos y advirtió que “trasladar animales sin los permisos es tráfico ilegal”, en medio del crecimiento de esta población en Colombia.