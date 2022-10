con el jefe de Estado.

Publicidad

No obstante, Rendón desmintió ese rumor al comunicar a través de su cuenta en Twitter: “No estoy trabajando ni en conversaciones sobre la eventual reelección del Presidente Santos”. “Tampoco aspiro a ningún cargo en el Palacio de Nariño ni en ningún otro puesto público. NO SOY funcionario gubernamental, ni lo he sido”, agregó el estratega.